Opere pubbliche, rilancio economico, il Centro Studi Malfatti incalza il sindaco Latini

TERNI – Il Centro Studi Malfatti torna a chiedere al sindaco di Terni, Leonardo Latini, il bilancio di metà mandato.

” Ad oggi, a distanza di oltre un mese dalle richieste avanzate al Sindaco di Terni, Leonardo Latini, da parte del Centro Studi Malfatti, dallo stesso non ci sono state comunicazioni sulle questioni sollevate – scrive l’associazione –

Visto il volgere a metà mandato si chiedeva al primo cittadino: una relazione sulla situazione debitoria del Comune accumulata dalla nuova giunta; lo stato di avanzamento di alcune opere pubbliche e la data stimata di fine lavori; una relazione sulla realizzazione di alcune opere pubbliche e tempi necessari per la conclusione dei lavori stessi; le azioni previste a favore dei diversamente abili e delle persone vulnerabili; la programmazione di azioni per la ripresa economica per quanto di competenza municipale”.



Il Centro Studi Malfatti osserva che “seppure il Comune sia giustamente impegnato sul fronte della realizzazione di impianti sportivi, che potrebbero generare alcuni posti di lavoro, i cittadini vivono sempre più l’angoscia della perdita del posto di lavoro, purtroppo ulteriormente aggravata in questi giorni dalla definitiva cessazione della produzione di Treofan, nonostante le promesse e l’illusione di pochi giorni fa di salvare 150 posti di lavoro, svanite nel nulla”.



“La nostra città ogni giorno perde residenti – continua il Centro Studi Malfatti – persone che si spostano altrove per un posto di lavoro che questo territorio non può più offrire, e se non fosse per la forte presenza di cittadini stranieri saremmo tornati a registrare il numero di abitanti dei primi anni ’80.

Anche le associazioni delle categorie produttive più volte hanno lanciato appelli al Comune per favorire una ripresa economica che passa per infrastrutture, sistemazione delle vie di comunicazioni e miglioramento dei servizi.



I cittadini sono preoccupati dal silenzio assordante del Sindaco e dell’amministrazione tutta, silenzio interrotto solo da spot e selfie di alcuni assessori, evidentemente già proiettati alle prossime elezioni in quanto ormai siamo giunti a più di metà mandato.



Attendiamo tutti, fiduciosi – conclude il Centro Studi Malfatti – di conoscere il bilancio di questa amministrazione, perché da esso dipende il futuro dei cittadini di Terni, ma soprattutto di quelli più giovani, sempre più spesso costretti ad andarsene, come accadeva negli anni ’60 nelle più remote località del meridione del nostro Paese. Per favore sindaco, non ci deluda”.