Operazione Spada: assolti l’ex sindaco Di Girolamo e 18 tra ex assessori e dirigenti

TERNI – Tutti assolti i 19 imputati dell’operazione Spada perché il fatto non sussiste. Si tratta dell’ex sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, dell’ex assessore comunale ai lavori pubblici Stefano Bucari, degli ex assessori Roberto Fabrini, Daniela Tedeschi, Francesco Andreani, Renato Bartolini, Emilio Giacchetti, Simone Guerra, Francesca Malafoglia, Marco Malatesta, Libero Paci, Sandro Piermatti, Silvano Ricci, Giorgio Armillei, Cristhia Falchetti Ballerani, degli ex dirigenti comunali Renato Pierdonati e Luciano Sdogati, del funzionario comunale Federico Nannurelli e di Carlo Andreucci della Coop Alis. Stralciata la posizione dell’ex assessore Luigi Bencivenga deceduto lo scorso luglio.

L’inchiesta su presunte irregolarità nell’affidamento di alcuni appalti comunali nel maggio 2017 aveva portato agli arresti domiciliari, con l’accusa di turbata libertà degli incanti, lo stesso Di Girolamo, e l’allora assessore Stefano Bucari.

Gli appalti finiti sotto inchiesta riguardavano la manutenzione del verde pubblico, la gestione della Cascata delle Marmore e quella dei cimiteri cittadini.

Il pm Matthias Viggiano, nelle precedenti udienze, aveva chiesto condanne comprese tra sei mesi e due anni e 4 mesi. Due anni e un mese la richiesta che era stata avanzata nei confronti di Di Girolamo e Bucari.



Il Comune di Terni si era invece costituito parte civile, chiedendo un risarcimento di 200 mila euro.