Operazione Spada bis, il Comune di Terni si costituisce parte civile

TERNI – Il Comune di Terni si è costituto parte civile nell’ambito del procedimento penale relativo all’inchiesta Operazione Spada bis su alcuni lavori affidati alle società partecipate Terni Reti e Farmacia Terni.

“Si tratta di un segno di discontinuità con il passato – precisa l’amministrazione comunale – a tutela dell’interesse della città”. “Intanto continuiamo a seguire con attenzione tutti i vari aspetti che hanno portato al dissesto del Comune di Terni, così da contribuire a fare chiarezza sulle responsabilità, sempre nell’interesse dei cittadini che sono i primi ad essere stati danneggiati da quanto accaduto”.

L’amministrazione comunale ha quantificato in 100 mila euro la richiesta di risarcimento in caso di condanna per danno di immagine. Secondo l’accusa il Comune avrebbe assegnato degli incarichi di consulenza in maniera non trasparente e per questo a dicembre 2017 erano finiti agli arresti domiciliari il commercialista di Rimini Roberto Camporesi, l’ex assessore al Bilancio Vittorio Piacenti D’Ubaldi e l’ex presidente di Terni Reti, Vincenzo Montalbano Caracci. Oltre a loro la procura ha chiesto il processo anche per l’ex vicesindaco di Terni Libero Paci, per il dirigente comunale Francesco Saverio Vista, per l’ex dirigente comunale Maurizio Galli e per l’ex presidente di FarmaciaTerni, Stefano Mustica.