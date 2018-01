Operazione Spada 2, la Procura chiede l’attenuazione delle misure cautelari

TERNI – La procura di Terni ha chiesto al gip, Bona Galvagno, di rivedere le misure cautelari in essere nell’ambito del secondo filone dell’Operazione Spada. Filone che lo scorso il 21 dicembre ha portato agli arresti domiciliari dell’assessore comunale al Bilancio, Vittorio Piacenti d’Ubaldi, dell’ormai ex presidente della partecipata TerniReti, Vincenzo Montalbano Caracci e del commercialista riminese Roberto Camporesi, in merito ad alcune consulenze affidate dal Comune di Terni, per le partecipate FarmaciaTerni e TerniReti.

Nei confronti dei tre arrestati la procura ha chiesto la revoca dei domiciliari per Vincenzo Montalbano Caracci, anche in virtù del fatto che ha presentato le dimissioni da amministratore unico di Terni Reti e che ora si trova in Sicilia, e il divieto di dimora a Terni sia per Piacenti D’Ubaldi che per Camporesi, con sospensione dai pubblici uffici per l’assessore e dal proprio lavoro per il commercialista.

Intanto è fissata per il prossimo 16 gennaio l’udienza davanti al tribunale del riesame di Perugia presso il quale gli avvocati di Piacenti d’Ubaldi e Camporesi hanno avanzato istanza di revoca dei domiciliari.