Morte di Gianluca Menichino, i sindacati: “Triste epilogo di situazioni irrisolte”

TERNI – Le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Ugl e Fismic, hanno espresso cordoglio per la morte di Gianluca Menichino. “Oggi più che mai dovrebbe essere il silenzio a farne da padrone ma purtroppo questo è il triste epilogo di situazioni che ad oggi rimangono ancora irrisolte rispetto alle nostre preoccupazioni più volte espresse riferite ai temi del lavoro – scrivono Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Ugl e Fismic – Siamo al paradosso che il tutto si ristringe in soli annunci da parte aziendale che non sono consequenziali sulle cose da fare e risolvere, fino al punto che le comunicazioni e le informazioni sono limitate per mezzo di organi di stampa.

Nel corso del 2017 abbiamo più abbiamo più volte sollecitato di affrontare temi come organici, ritmi di lavoro, protocollo sicurezza ed altro e a distanza di un anno sono rimasti irrisolti, nella maggior parte dei casi addirittura inascoltati”.

“Confronto, discussioni e possibili soluzioni soluzioni condivise con disponibilità in impegni da parte aziendale, forse non avrebbero evitato il tragico epilogo di oggi – concludono le segreterie territoriali – ma sicuramente è questa la via che ci mette nelle condizioni di migliorare la qualità del lavoro al fine di evitare possibili e eventuali futuri incidenti”.