Olimpiadi di Informatica: due studenti del liceo Donatelli sul podio

TERNI – Due studenti del liceo Donatelli brillano alle Olimpiadi di Informatica. Francesco Barcherini (5A) e Simone Amici (4A), che già

avevano superato la selezione territoriale, risultando i migliori in Umbria, si sono aggiudicati le medaglie, rispettivamente argento e bronzo, dopo una dura prova che li ha visti per ben cinque ore impegnati nella risoluzione di algoritmi di diverso grado di complessità implementati con linguaggio C++.



La cerimonia di premiazione, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è svolta in diretta streaming su youtube il 1° dicembre 2020.

Inoltre Francesco Barcherini, come argento, è stato inserito nella squadra dei PO (probabili olimpici) dalla quale, dopo un intenso programma di allenamento, verranno selezionati i 4 studenti migliori per rappresentare l’Italia alle internazionali che si terranno probabilmente a Singapore nell’estate 2021 (compatibilmente con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo).



Ai due studenti le congratulazioni di tutta la comunità scolastica che quotidianamente è impegnata a sostenere i talenti personali degli studenti e la loro crescita umana e sociale.