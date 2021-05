Nuovo ospedale Terni, Alessandrini e Caparvi (Lega): “La Regione punta al potenziamento della sanità pubblica”

“La proposta progettuale del nuovo ospedale di Terni rappresenta la decisa volontà della Regione Umbria di investire sullo sviluppo del comprensorio ternano e sul potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica”. L’intervento è della senatrice ternana, Valeria Alessandrini e dell’On. Virginio Caparvi, segretario regionale Lega Umbria.

“Il progetto, con investimento complessivo di 240milioni di euro con proposta di partenariato pubblico-privato, ribadisce la strategicità della sanità ternana a livello regionale e traccia un solco profondo con l’immobilismo del passato dimostrato dai governi della sinistra sulle tematiche fondamentali.



Da oltre 20 anni si parla di dare una nuova veste e un nuovo impulso all’ospedale ternano e più in generale alla sanità locale e oggi le parole sono finalmente divenute progetti. Quello di oggi è stato solo un primo passo verso la realizzazione di una struttura moderna, efficiente ed adeguata alle esigenze del territorio.

Il ‘Polo della Salute’ rappresenta un’occasione straordinaria per la città di Terni e la Regione Umbria e siamo certi garantirà non solo il rafforzamento e l’ammodernamento dell’offerta sanitaria pubblica, ma anche un nuovo impulso in termini di attrattività e posti di lavoro”.