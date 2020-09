Nuove piste ciclabili a Terni, partiti i lavori in via del Cassero

TERNI – Proseguono i lavori di collegamento sulla rete delle piste ciclabili urbane che consentono anche interventi di riqualificazione urbana, in aree molto importanti a livello storico. Oggi sono stati avviati i lavori in viale del Cassero, per il tratto di ciclabile che collegherà quella proveniente da lungonera Savoia con l’altra in corso di realizzazione sotto le mura cittadine e quindi con Corso del Popolo e largo Frankl.



“La realizzazione delle ciclabili – dice l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – rientra in un disegno complessivo di rigenerazione urbana ed insieme ai lavori di Agenda Urbana in corso di esecuzione in via Mirimao, sotto le mura e in piazza Briccialdi, consentirà di recuperare decoro e sicurezza nell’intera zona centrale e di restituire al viale la sua originaria e funzione di accesso al tessuto storico della città”.



I lavori partono dalla riqualificazione della passerella ciclo/pedonale sul fiume Nera per poi procedere alla realizzazione del nuovo percorso ciclabile su via del Cassero, all’adeguamento geometrico e funzionale dei percorsi pedonali, alla realizzazione della nuova illuminazione, al rifacimento di tutta la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, alla demolizione della baracca metallica, alla rimozione delle radici degli alberi abbattuti ed alla realizzazione della nuova area cani lungo il Fiume Nera. Verrà inoltre variata la disciplina della circolazione stradale ed adeguato l’impianto semaforico esistente per consentire l’utilizzo ciclabile.



“Questi lavori – conclude l’assessore Salvati – costituiscono un altro passo verso lo sviluppo di itinerari ciclabili in una rete interconnessa ed unitaria come previsto dal PUMS, ma allo stesso tempo rendono più belle e vivibili alcune delle aree storicamente più interessanti della città”.

Per consentire le opere è stata emessa un’ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzosa per tutta l’area interessata.