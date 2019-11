Nuova Guida Michelin: tre stelle a Enrico Bartolini al Mudec

Enrico Bartolini con il ristorante al Mudec di Milano ottiene la terza stella della Guida Michelin Italia. Giunta alla sua 65esima edizione è stata presentata questa mattina al Teatro Municipale di Piacenza.

“Per la sua varietà, che armonizza tradizioni regionali e creatività, per la ricchezza dei suoi prodotti e l’eccellenza dei suoi chef, l’Italia brilla al centro del panorama gastronomico globale – è stato detto – 33 nuovi ristoranti stellati si affacciano sulla scena culinaria offrendo la propria, personale testimonianza delle infinite varianti della cucina del Bel Paese. Su tutti, brilla il nuovo ristorante tre stelle Enrico Bartolini al Mudec, in cui la personalità dello chef spicca per ricerca e sperimentazione, armonizzandosi perfettamente con la dinamicità di Milano e regalando un tocco da artista al ricco patrimonio gastronomico italiano.”

Nella Guida Michelin 2020, i ristoranti che propongono una cucina che “vale il viaggio”, e quindi le Michelin, sono: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano.

Sono due le novità tra i 35 ristoranti che “meritano una deviazione”, e quindi le Michelin: La Madernassa, a Guarene in provincia di Cuneo e Glam di Enrico Bartolini a Venezia.

Sono 328 i ristoranti dalla “cucina di grande qualità, che merita la tappa”, dei quali 30 new entry: le regioni più ricche di novità sono la Lombardia, la Campania e la Toscana, alle quali sono state assegnate più del 50% delle nuove stelle.

La Lombardia è la regione più stellata, con 6 novità: 62 ristoranti (3 5 54 ). Il Piemonte, con 4 novità, è sempre in seconda posizione, con 46 ristoranti (1 4 41 ), mentre la Campania, con 6 novità, si colloca al terzo posto del podio, con 44 ristoranti, (6 38 ). A seguire, la Toscana, con 6 novità, per un totale di 40 ristoranti(1 4 35 ) e, infine, il Veneto, a quota 37, con due novità (1 4 32 ).

Tra le province, Napoli è sempre in vetta con 26 ristoranti (6 20 ), Roma in seconda posizione con 24(1 1 22 ). Seguono Milano con 20 ristoranti, la cui vitalità in molti campi vede oggi finalmente premiata anche la sua scena gastronomica grazie al nuovo tre stelle. (1 3 16 ), Bolzano con 19 (1 4 14 ), Cuneo a quota 18 (1 2 15 ).

In occasione della presentazione della Guida Michelin Italia 2020 sono stai conferiti 4 premi speciali: Mentor Chef Michelin 2020, by Eberhard assegnato a Gennaro Esposito, Ristorante Torre del Saracino, Vico Equense;

Giovane Chef Michelin2020, by Lavazza assegnato a Davide Puleio, Ristorante L’Alchimia, Milano;

Serivizio di Sala Michelin2020, By Coppini assegnato aSara Orlando Ristorante Locanda diOrta, Orta San Giulio;

Passion for Wine Michelin 2020, By Consorzio del Brunello di MontalcinoRino Billia, Ristorante Le Petit restaurant, Cogne.