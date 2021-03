Niente permesso di soggiorno per un tunisino con diversi precedenti, espulso

TERNI – Un tunisino di 40 anni questa mattina è stato accompagnato al Cpr – Centro di Permanenza e Rimpatrio – di Potenza dalla polizia per il successivo rimpatrio nel suo paese di origine.

L’uomo, dopo numerose condanne, con diversi alias, tra cui una a 9 anni e 4 mesi per omicidio preterintenzionale della Corte di Assise di Appello di Perugia, un’altra della Corte di Appello, sempre di Perugia, a 3 anni e 8 mesi per vendita di stupefacenti e un’altra a 4 anni, oltre a 14.000 euro di multa, della Corte di Appello di Napoli per aver detenuto all’interno del proprio corpo 5 ovuli di cocaina, era stato sottoposto alla Sorveglianza Speciale e al termine della misura, aveva fatto richiesta di permesso di soggiorno.

Fatti i dovuti accertamenti, l’Ufficio Immigrazione della questura di Terni, diretto dal commissario Paolo Suraci, considerati i gravi precedenti penali, ha rifiutato il rilascio del titolo e, di conseguenza, è stata disposta l’espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.

Un cittadino albanese, fermato dalla polizia durante un controllo di routine, e risultato irregolare in Italia è stato espulso questa mattina dall’Ufficio Immigrazione.

A seguito del provvedimento di espulsione, in sede di udienza, il giudice di pace di Terni ha convalidato la misura, che verrà eseguita oggi pomeriggio con accompagnamento coatto alla frontiera aerea di Fiumicino per il primo volo disponibile per Tirana.