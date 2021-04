Nico Nunzi, nuovo referente Lega della provincia di Terni: “Consolidare il lavoro svolto e nuova spinta propulsiva”

“Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini e quello regionale Virginio Caparvi per la fiducia che mi hanno accordato e al contempo auguro il meglio all’On. Barbara Saltamartini con la quale ho condiviso due anni di crescita politica e umana costellati da un lavoro quotidiano per la costruzione di una struttura di partito che ci ha permesso di consolidare quanto ottenuto e poter vincere tutte le sfide che si sono poste davanti”.

L’intervento è di Nico Nunzi, nuovo referente provinciale Terni della Lega, designato dal partito al posto dell’On. Barbara Saltamartini.

“Nella vita di ognuno di noi il cambiamento è sempre una nuova sfida – dice Nunzi – Il mio compito sarà quello di accompagnare i tanti eletti, militanti e tesserati in un processo di crescita che sia sempre di più inclusivo e calato nel tessuto sociale e produttivo della nostra provincia. Un territorio che mai come oggi ha bisogno di ritrovare una spinta propulsiva per la salvaguardia del lavoro e lo sviluppo di nuovi progetti che ci consentano di essere pronti a ripartire al meglio quando, speriamo presto, lasceremo questa lunga e dolorosa fase pandemica alle nostre spalle. Un ringraziamento e auguri di buon lavoro a tutte le persone che condivideranno con me questo nuovo percorso e a chi sceglierà in futuro di camminare insieme a noi”.