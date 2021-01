Nevica in Valnerina e sul valico della Somma: impegnati personale Anas e polizia stradale

Mezzi e personale Anas (Gruppo FS Italiane) stanno operando sulla rete stradale di competenza per garantire la transitabilità in sicurezza nei tratti interessati dalle nevicate in corso. Al momento si registrano rallentamenti per mezzi in azione con qualche criticità per alberi abbattuti dalla neve.

In particolare, sulla strada statale 3 “Via Flaminia” si transita con catene montate o pneumatici invernali in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni.

Rallentamenti anche sulla SS209 “Valnerina” e sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre” tra Cerreto di Spoleto e Norcia. Nella stessa area si registrano rallentamenti per neve sulla SS320 “di Cascia” e sulla SS471 “di Leonessa”.







Nevica anche sulla SS77var “della Val di Chienti” a Colfiorito ma senza criticità rilevanti.

Sul valico della Somma e in Valnerina è in corso una nevicata. Tra Strettura e Spoleto, in particolare l’Anas ha emesso un codice rosso vale a dire di nevicata intensa in corso con circolazione rallentata. Sul posto anche la polizia stradale.

Polstrada che fa sapere che è stata ripristinata la circolazione sulla SP72 Piediluco, grazie anche alla collaborazione di un agricoltore della zona, che era rimasta isolata seppure per poco a causa arbusti e rami caduti sulla carreggiata.

Intanto il dipartimento della protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse da questa sera e per le prossime 18-24 ore quando in Umbria sono previste nevicate a quote mediamente superiori i 600-800 metri con apporti al suolo da deboli a localmente moderate.