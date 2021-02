Neve e gelo per l’arrivo di Burian: grande impegno della polizia stradale di Terni

La polizia stradale di Terni ha garantito un impiego di pattuglie straordinarie nel fine settimana per fronteggiare l’arrivo di Burian, il vento gelido proveniente dagli Urali che ha portato precipitazioni nevose e temperature abbondantemente al di sotto dello zero.

La polstrada ha lavorato senza sosta, dalla pianificazione degli interventi di prevenzione mediante il coordinamento con gli enti proprietari della strade, presiedendo alle operazioni tecniche di preparazione del piano viabile con il sale, all’arrivo della precipitazione nevosa, anche per prevenire la successiva ed insidiosa formazione di ghiaccio.

Sono stati garantiti servizi straordinari nelle giornate di sabato e domenica, con l’impiego di pattuglie che hanno monitorato ad ampio raggio la viabilità provinciale, al fine di assicurare quell’immediato soccorso agli automobilisti che in viaggio avessero avuto problemi per la neve e per risolvere molte problematiche dovute alla nevicata e alle basse temperature.

Numerosi sono stati i soccorsi agli automobilisti in difficoltà con il risultato finale di una grande lavoro di squadra che ha permesso di viaggiare sicuri a tutti coloro che hanno percorso le strade della provincia di Terni.