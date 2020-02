Nero Norcia: tutto pronto per il secondo week-end della mostra mercato

NORCIA – Conto alla rovescia cominciato per il secondo weekend di Nero Norcia, la Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici che sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo animerà ancora il centro storico e le vie del borgo con oltre cento stand, esibizioni e tanta musica. Dopo il successo del primo weekend, saranno nuovamente protagonisti i prodotti enogastronomici e artigianali con numerosi show in cartellone a fare da contorno alla due giorni.

Ad alternarsi sul palco, nella giornata di sabato 29, saranno il gruppo romano ‘Peggy Sue & The Dynamites’, che dalle 11 farà divertire il pubblico con il loro rock’n’roll anni ’50, e ‘Mattia canta Roma’, che si esibirà con la partecipazione straordinaria di Gretha. Domenica 1 marzo, invece, in piazza San Benedetto alle 11 spazio alla musica dei ‘Gra’, mentre alle 12 si terrà lo show cooking con lo chef Fabrizio Catana. Sempre alle 12, ma nel centro storico, si esibirà ‘Mattia canta Roma’ con Gretha, mentre alle 14.30 le ‘Innocenti evasioni’ porteranno sul palco i successi di Lucio Battisti. A chiudere la giornata, dalle 16, l’esibizione de ‘I gemelli di Guidonia’. È stata annullata, infine, la tavola rotonda ‘Norcia 2020-2030: come uscire dalla crisi economica e sociale post sisma attraverso l’internazionalizzazione delle aziende agroalimentari’, che era in programma domenica 1 marzo alle 10 in piazza San Benedetto.