Nelle scuole dell’Umbria individuati 35 cluster covid, 173 gli studenti positivi

Sono 35 (dieci in più rispetto all’ultimo rilevamento del 27 gennaio scorso) i cluster Covid (due o più casi nello stesso gruppo classe) nelle scuole presenti in Umbria. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dei dati forniti dalla Regione.

173 sono gli studenti umbri positivi al covid. Di questi la maggior parte, 92, sono nelle primarie, 46 in quelle dell’infanzia, 28 nelle medie e 7 nelle superiori. Per quel che concerne il personale sono 66 gli attuali positivi. I contatti stretti di classe in isolamento sono 3.378