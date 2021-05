Nefrologia, riorganizzazione del servizio all’ospedale di Terni

TERNI – Nuova organizzazione presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni nel servizio di Nefrologia. Il dottor Carlo Magarini ha assunto l’incarico di Responsabile facente funzione della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, mentre Luigi Vecchi ha assunto l’incarico di Responsabile facente funzione della Struttura Dipartimentale Nefrologia Ambulatoriale.

“L’obiettivo – spiega il dottor Magarini – è potenziare il percorso intrapreso dal punto di vista sia diagnostico che terapeutico, in modo che la struttura diventi sempre più punto di riferimento per tutto il territorio”.

“Ringrazio il Direttore Generale – spiega il dottor Vecchi – per l’opportunità di implementare la collaborazione con il territorio, essendo l’unica strada percorribile per migliorare l’assistenza di pazienti costretti a convivere con patologie croniche, come quelle renali”.

La direzione dell’azienda ospedaliera ringrazia il dottor Riccardo Fagugli e augura un buon lavoro ai dottori Magarini e Vecchi.