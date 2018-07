Nasce Confcommercio professioni Umbria: Raffaella Sabatini presidente

Confcommercio Umbria allarga i propri confini e apre le porte al mondo delle professioni. E’ stata infatti varata Confcommercio Professioni Umbria e Raffaela Sabatini, avvocato di Terni, è stata appena eletta alla presidenza e nominata delegata umbra in Confcommercio Professioni nazionale, di cui è coordinatrice Anna Rita Fioroni, umbra anch’essa, instancabile sostenitrice della causa delle partite Iva, dei free lance, del lavoro autonomo.

Consiglieri di Confcommercio Professioni Umbria sono: Claudio Bruzzesi, Roberto Cappanera, Simona Fanelli, Tiziano Grosso, Fabrizio Minelli, Adriana Velazquez.

“L’impegno di Confcommercio Umbria – commenta il presidente Giorgio Mencaroni – è quello di essere sempre più casa comune di questo articolato settore, per dare voce unitaria e autorevole al lavoro autonomo e professionale”.

“Si tratta di dare una rappresentanza unitaria, forte, e anche molto radicata a livello territoriale – aggiunge la presidente Raffaela Sabatini – a tutti quei lavoratori autonomi che oggi non sono organizzati in ordini e collegi”.

Confcommercio Professioni si è già occupato efficacemente di temi nazionali complessi: in materia di previdenza complementare anche per le professioni non ordinistiche, la piena equiparazione dei professionisti alle PMI, l’equo compenso, l’accesso al credito attraverso la copertura dei Cofidi.

I professionisti umbri vogliono ora riportare localmente questa esperienza, con l’obiettivo di svolgere il ruolo di rappresentanza degli interessi del settore del lavoro autonomo professionale, e al tempo stesso favorire il confronto finalizzato anche allo sviluppo di progetti capaci di creare valore aggiunto ai singoli associati.

Tra il 2008 e il 2015, a fronte di una riduzione netta dell’occupazione complessiva, i professionisti sono cresciuti del 15% e, in quest’ambito, le nuove professioni sono aumentate di oltre il 50%, collocandosi per la quasi totalità nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Secondo una ricerca dell’Ufficio Studi Confcommercio, negli ultimi sei anni il numero di professionisti non ordinistici è cresciuto del 51,6% contro il +14,8% dei liberi professionisti e il +5,8% di quelli iscritti agli ordini.

In Italia ci sono più di un milione e 300mila liberi professionisti, pari a circa il 6% degli occupati complessivi, con un reddito medio pro capite di oltre 38mila euro. Di questi, la maggioranza (983mila) è iscritta ad albi o ordini, con un reddito medio pro capite di quasi 45mila euro, mentre i professionisti non ordinistici, cioè le nuove professioni (free lance, professionisti indipendenti), sono 344mila con un reddito medio pro capite di 16.500 euro.

Negli ultimi 6 anni sono questi ad aver registrato la maggiore crescita.

I nuovi professionisti si inquadrano per la quasi totalità nei servizi di mercato (97% ) e svolgono soprattutto attività professionali, scientifiche e tecniche (per il 52,1%), con un reddito medio pro capite di 18mila euro.