Nasce a Terni il Journal of Gastric Surgery, una rivista scientifica internazionale

A pochi mesi della costituzione dell’International Gastric Cancer Unit, nasce a Terni , con sede editoriale presso Terni Digital, il “Journal of Gastric Surgery”, una rivista scientifica internazionale a carattere multidisciplinare interamente dedicata al trattamento del cancro gastrico, che è stata promossa dal prof. Amilcare Parisi e dal prof. Vito D’Andrea, dall’azienda ospedaliera Santa Maria e dal Comune. Oltre al prestigioso board scientifico-editoriale, la rivista, redatta in lingua inglese, presenta caratteristiche innovative anche dal punto di vista tecnologico tali da renderla all’avanguardia nel panorama internazionale e unica a livello italiano: basti pensare, per esempio, che è disponibile anche in versione online open-access, e quindi fruibile da tutti, ma con protezione Blockchain dei contenuti intellettuali e software innovativo contro il sempre più diffuso fenomeno del plagiarismo scientifico.



Il Journal of Gastric Surgery è stato presentato il 15 gennaio nella Biblioteca Comunale di Terni in un incontro, cui hanno partecipato il prof. Amilcare Parisi, direttore della struttura complessa di Chirurgia digestiva e d’urgenza dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, il prof. Vito D’Andrea, direttore del dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Roma La Sapienza, il prof. Chang-Ming Huang, che è intervenuto tramite web videoconference call dal dipartimento di Chirurgia Gastrica dell’Università di Fujian, il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Terni Andrea Casciari insieme al direttore dell’Oncologia medica Sergio Bracarda, il vicesindaco Andrea Giuli e il presidente di Terni Digital Edoardo Desiderio, che è intervenuto in qualità di direttore dell’ufficio editoriale, per illustrare gli aspetti tecnologici e innovativi di questa produzione scientifica

Il lancio di questa innovativa iniziativa editoriale, che si rivolge ai professionisti di tutte le discipline coinvolte nell’ambito del trattamento del tumore dello stomaco (chirurgia, oncologia, endoscopia, malattie metaboliche e obesità), arriva a distanza di meno di due mesi dall’accordo di cooperazione siglato tra Azienda ospedaliera di Terni (Prof. Amilcare Parisi), Università di Roma “La Sapienza” (Prof. Vito D’Andrea) e FujianMedical University (Prof. Chang-Ming Huang) e rappresenta un progetto dalle grandi potenzialità nell’ambito del neo costituito IGCU (International Gastric Cancer Unit), confermando la Città di Terni e la sua Azienda ospedaliera come riferimento internazionale nel settore.

La rivista, a carattere multidisciplinare, è nata grazie all’impegno e alla partecipazione di diversi medici strutturati della stessa Azienda ospedaliera, che negli ultimi anni ha puntato su professionisti di alto profilo, sulla qualità dei servizi e delle cure offerte e sull’utilizzo di tecnologie avanzate. La nascita a Terni di questo progetto editoriale non è quindi casuale ma effetto dell’attività quotidiana in ambito clinico-assistenziale associata allo sviluppo di progetti di ricerca, studi clinici e collaborazioni internazionali.

L’obiettivo della rivista è di pubblicare contenuti altamente selezionati e dall’alto potenziale scientifico, che siano realmente in grado di guidare il personale medico ad ogni livello nei processi diagnostici e decisionali, nelle strategie terapeutiche da adottare, nella valutazione di differenti approcci chirurgici e nelle nuove tecnologie. Ogni contenuto inviato alla rivista dovrà essere innovativo e originale. Proprio per questo ogni manoscritto ricevuto viene dapprima passato per così dire “ai raggi X” attraverso il CrossRef Similarity Check, un software innovativo che utilizza robot informatici per evitare casi di plagiarismo scientifico, fenomeno purtroppo oggi molto diffuso.

Questa presentazione avviene proprio in concomitanza dell’assegnazione ufficiale dell’identificativo univoco universale della rivista. L’organismo preposto al rilascio del numero di riferimento internazionale per i periodici ha infatti confermato che “Journal of Gastric Surgery” rispetta tutti i criteri necessari per essere avviata una duplice produzione con versione sia online open access, cioè accessibile a tutti, sia stampata.

Tutte le pubblicazioni su Journal of Gastric Surgery sono inserite in una rivista dotata di ISSN sia online che print e indicizzata sul web per permettere la massima diffusione degli articoli. A ciascuno di essi è inoltre assegnato uno specifico codice DOI di riconoscimento digitale e sarà anche offerta la protezione Blockchain dei contenuti intellettuali.

Chi sostiene questo progetto crede in una ricerca libera ed accessibile a tutti, proprio per questo la rivista è stata creata con la modalità open access, cioè chiunque può accedere al sito web della rivista e consultare liberamente gli articoli e le diverse uscite periodiche senza costi. Questo permetterà agli utenti e a chi lavora nel settore di tenersi sempre aggiornato sugli studi più innovativi, linee guida di trattamento, opinioni di esperti, revisioni della letteratura scientifica.