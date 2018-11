Narni, viaggiavano con tutto l’occorrente per lo scasso: denunciati in due

NARNI – Due 40enni rumeni, residenti nel Ternano, sono stati bloccati dai carabinieri a Narni e trovati in possesso di tutto l’occorrente per lo scasso. I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi adibiti allo scasso e porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.

I due, già gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, sono stati sorpresi alla guida di un furgone dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia che, insospettiti dalla presenza del veicolo a notte fonda in quell’area dello scalo narnese ove sono concentrate molte ditte commerciali, hanno deciso di fermarlo e procedere ad un controllo di polizia.

E proprio a seguito del controllo che sono stati rinvenuti diversi attrezzi comunemente utilizzati per lo scasso più altri oggetti atti ad offendere, pronti ad essere utilizzati per l’ennesimo “colpo”. I militari pertanto hanno sequestrato il materiale provvedendo a segnalare i due stranieri.