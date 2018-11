Narni, sul bilancio manca il numero legale: le opposizioni scatenate

NARNI – “Scricchiola la tenuta della maggioranza che già dal giorno dopo le elezioni si è mostrata litigiosa”.

Così le opposizioni intervengono “sulla figuraccia a cui si esposta oggi la maggioranza di governo della città che fa cadere il numero legale in fase di votazione di una delibera sulla variazione di bilancio”.

“Quel bilancio appunto – scrivono M5S, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Tutti per Narni – che invece di essere lo strumento principale su cui calare le politiche di governo diventa lo strumento dove si consumano dispetti e litigate tutte interne alla maggioranza”.

“Oggi durante la seduta del consiglio comunale era in discussione una delibera per lo stanziamento di fondi per la parziale sistemazione e quindi messa in sicurezza del costone del suffragio. Un intervento solo parziale secondo le opposizioni e insufficiente che necessitava di una variazione di bilancio più consistente per la definitiva sistemazione di una zona che presenta un alto rischio di criticità e staticità.

In sede di discussione, oltre alle minoranze, anche il consigliere del PSI Claudio Ricci ha fatto le sue rimostranze sull’intervento.

Al momento delle dichiarazioni di voto le minoranze, non essendo state accolte le loro valutazioni e le loro richieste – spiegano le forze d’opposizione – hanno dichiarato di uscire dall’aula e di non partecipare alla votazione.

Con stupore di tutti i presenti, lo stesso consigliere Ricci ha preso la parola e ha dichiarato di uscire dall’aula non partecipando al voto e decretando la caduta del numero legale per l’ulteriore assenza di due consiglieri della lista De Rebotti Sindaco”.

“Quanto accaduto – concludono le opposizioni – la dice lunga sullo stato di salute della maggioranza che non perde occasione per mostrare la sua superficialità sia in questioni di merito che di metodo”.