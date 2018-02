Narni: studente universitario spaccia spinelli, denunciato dai carabinieri

NARNI – Si è levato in volo anche l’elicottero dei carabinieri di Roma per i controlli del territorio effettuati dai militari della compagnia d’Amelia.

La notte scorsa, in particolare l’Arma di Narni Scalo ha messo fine all’attività di spaccio di un giovane studente universitario del posto di 21 anni.

Una pattuglia, nel transitare a notte inoltrata nei pressi di un bar di Narni, ha notato un ragazzo in atteggiamento sospetto che, accorgendosi dell’arrivo dell’auto, ha gettato per terra, cercando di non farsi vedere, degli involucri che, come poi hanno accertato i carabinieri, erano spinelli di marijuana. Oltre alle “sigarette artigianali” i militari hanno sequestrato a casa del giovane incensurato altri 35 grammi di marijuana, 2 di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 50 euro ritenuti provento di spaccio.

Il 21enne è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.