Narni: sorpreso a spacciare cocaina, arrestato operaio incensurato

Un operaio di 35 anni trovato in possesso di tre dosi di cocaina nascoste nel giubbotto e nel portaocchiali oltre a quasi duemila euro di soldi in contanti è stato arrestato dalla sezione antidroga della squadra mobile per spaccio.

Il giovane, incensurato, è stato individuato ieri pomeriggio dopo un servizio di avvistamento e pedinamento è stato seguito in vari spostamenti tra Montoro, Fornole e Terni, duranti i quali cedeva lo stupefacente a clienti occasionali.

I clienti, che verranno segnalati come assuntori alla locale Prefettura, sono stati poi contattati dagli agenti e hanno confermato lo spaccio.

Il ragazzo è stato fermato mentre andava in centro e indosso, come detto, aveva 3 dosi di cocaina nascosto nel giubbotto e nel porta occhiali, oltre a 1.980 euro in contanti.

In casa, nel comune di Narni, gli agenti hanno poi trovato 6 involucri per 65 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento, tra cui quello che è stato ritenuto dagli investigatori il suo marchio di fabbrica: un enorme rotolo di fili plastificati (quelli che si usano per chiudere i sacchetti per alimenti), di colore verde, che utilizzava per chiudere le dosi della cocaina, come confermato dai suoi clienti.

Il giovane, che è stato arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero Matthias Viggiano. Nella direttissima, questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura degli arresti domiciliari fissando per fine gennaio l’udienza di convalida.