Narni si mobilita per Giovanni, il bimbo che combatte contro la Sma

NARNI – Giovanni, 5 anni da compiere, di Narni, che combatte contro la Sma, è diventato il cucciolo della città.

Per curarsi ha bisogno di spostarsi di frequente e ormai da un mese associazioni, istituzioni e privati si stanno mobilitando con l’obiettivo di raccogliere fondi e acquistare un camper usato che, con le opportune modifiche e le strumentazioni indispensabili per la sua malattia, consentirà al piccolo di fare gli spostamenti in sicurezza.

Tra le tante iniziative per la causa Soli Mai Amore la cena di beneficenza organizzata a Narni scalo, nel Giardino Minerva, dalla Commissione pari opportunità del Comune di Narni, l’associazione Minerva, il Cesvol, NarniInsieme, NarnIncentro in collaborazione con il Comune di Narni, l’ente corsa all’anello, i terzieri Mezule, Fraporta e Santa Maria, il Centro diurno “Si può fare” csm Narni, la Cipss cooperativa sociale ed alcuni commercianti e produttori di Narni e Narni scalo.

La serata per la raccolta fondi ha accolto la comunità narnese con una cena e tornei di ping pong e biliardino che hanno visto schierarsi in squadre gli amministratori contro i volontari.

“E’ stata una serata di grande solidarietà e c’è stata una partecipazione straordinaria” dice Mariacristina Angeli, presidente della commissione pari opportunità del Comune di Narni e dell’associazione Minerva.

I 2mila e 300 euro raccolti, insieme ai fondi messi insieme nelle tante iniziative svolte e quelle in programma, consentiranno di acquistare il camper per Giovanni.