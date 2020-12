NARNI – Incidente lungo la Flaminia questa mattina nel territorio di Narni. Tre le auto coinvolte. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due vetture si sono scontrate frontalmente mentre la terza è stata coinvolta in un secondo momento.

Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.