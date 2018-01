Narni scalo, tragedia alla stazione: muore 34enne travolto da un treno

NARNI – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Narni Scalo. Un nigeriano 34enne è morto travolto fa un treno in transito. L’urto è stato violentissimo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare viste le gravi ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polfer.

Stando alle prime informazioni, l’uomo, in Italia per motivi umanitari, era sul marciapiede del binario 1 in compagnia di altri connazionali.

L’incidente mortale ha avuto inevitabilmente ripercussioni sul traffico ferroviario con i treni bloccati alle stazioni di Orte e Terni che hanno accumulato ritardi di un’ora.