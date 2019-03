Narni scalo, giovane dj trovato con 50 grammi di hashish e denunciato

NARNI – I carabinieri della Stazione di Narni Scalo, impegnati nei controlli lungo strada di Fiacchignano, hanno fermato un’auto con a bordo un ragazzo amerino poco più che ventenne. Nel corso della verifica di routine dei documenti personale e veicolari il giovane ha mostrato un nervosismo crescente. Il ragazzo ha negato il possesso di stupefacenti ma i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish da 50 grammi nascosto sotto il sedile, di cui il ragazzo si era appena rifornito allo scalo, da cui ricavare e confezionare le dosi da spacciare al dettaglio ai consumatori di Amelia.

Il giovane, un dj già in passato resosi responsabile di analoghi reati, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.