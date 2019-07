Narni, sarà fatto brillare costone roccioso pericolante. Strada chiusa

NARNI – Sono in corso i preparativi per il brillamento di un costone roccioso sovrastante la strada regionale 3 TER in località Stifone nel comune di Narni. Il problema, secondo i tecnici, è stato provocato nel tempo dagli effetti delle scosse sismiche e da quelli delle piogge dei mesi scorsi.

L’intervento, commissionato ad una ditta specializzata, si è reso necessario a causa del potenziale pericolo rappresentato da rocce e terra per i sottostanti uffici amministrativi della centrale Erg della zona. Le operazioni di innesco ed esplosione delle cariche è prevista per i giorni 29 e 30 luglio prossimi. A tale proposito l’amministrazione provinciale ha emanato un’ordinanza, firmata dal direttore dell’area tecnica, Donatella Venti, per la chiusura temporanea al traffico della strada per i giorni richiesti dagli addetti.

L’interdizione alla circolazione veicolare è prevista per un massimo ogni volta di 15 minuti dalle 8 e 30 alle 20 e 30 e la comunicazione è stata inviata, oltre che a quello di Narni, anche ai sindaci di Calvi dell’Umbria e Otricoli, visto che la S.R. è utilizzata da cittadini e attività economiche dei tre comuni.