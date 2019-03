Narni, Mauro Bristot è il nuovo direttore generale di GoSource

NARNI – Mauro Bristot, ingegnere, 58 anni, sposato con due figli, il nuovo direttore generale di GoSource Italy srl. Bristot porta alla GoSource Italy srl le competenze e la professionalità che ha maturato durante il proprio percorso professionale ricoprendo ruoli manageriali nel settore della grafite e delle grafiti speciali.

Laureato in Ingegneria Elettronica e diplomato del Corso in Economia e Organizzazione Aziendale della SDA Bocconi, dopo un’esperienza lavorativa di quattro anni in Ibm e General Electric Information Services in qualità di tecnico commerciale è entrato nel mondo della grafite dove ha lavorato per 10 anni, fino ad Aprile 2000, presso la società UCAR (oggi Graftech) prima come Sales Manager Grafiti Speciali e poi come Account Manager Elettrodi per l’Italia.

Nell’Aprile 2000 è stato assunto dal gruppo SGL Carbon per sviluppare il business delle Grafiti Speciali in Italia a cui si sono aggiunte nel tempo responsabilità crescenti a livello europeo e mondiale. Negli ultimi tempi ricopriva la doppia posizione di Managing Director della società SGL Graphite Verdello srl e Vice President, Head of Sales EMEA Graphite Solutions.

Bristot porterà ulteriore valore e rafforzerà il percorso di crescita e sviluppo intrapreso dalla società specializzata nella produzione di elettrodi in grafite per forni elettrici di acciaierie.