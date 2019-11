Narni, incidente in galleria tra un furgone e un tir: un ferito

NARNI – Disagi questa mattina sul raccordo Terni-Orte a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 all’altezza della galleria “Castelluccio”, nel territorio di Narni, in direzione Terni. Per cause ancora in corso d’accertamento, un furgone e un tir si sono scontrati. Nell’impatto persona, a a bordo del furgone, è rimasta incastrata tra le lamiere ma i vigili del fuoco di Terni l’hanno estratta e affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la polizia Stradale di Terni i carabinieri e gli addetti Anas. In un primo momento è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo d’Amelia con prosecuzione verso Terni sulla viabilità alternativa. Intorno alle 12,30 la circolazione sul raccordo è tornata regolare.