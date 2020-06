Narni, il Consiglio approva proroga del pagamento dell’Imu a 10 ottobre

Less than a minute

NARNI – Anche il Comune di Narni, dopo quello di Amelia ed altri, ha deciso di dare la possibilità di dilazionare nel tempo il pagamento dell’Imu a causa dell’emergenza covid-19. Il Consiglio comunale ha infatti approvato stamattina all’unanimità un atto che offre alle attività economiche che lo desiderano, la facoltà di pagare la rata Imu il 10 ottobre. Per chiedere il posticipo è sufficiente depositare un’autodichiarazione. La decisione passata in Consiglio estende tale facoltà anche a coloro che per altre motivazioni di vulnerabilità dovuta all’emergenza si trovino nelle c condizioni economiche di fragilità sociale