Narni, il Comune inizia la distribuzione della mascherine

NARNI – L’amministrazione comunale ha iniziato la distribuzione delle mascherine alla popolazione. Lo annuncia il sindaco e presidente Anci Umbria, Francesco De Rebotti, che dà notizia dell’avvio del servizio seguendo alcune priorità. “La prima – dice – è consegnarle agli anziani e alle fasce più deboli della nostra comunità, poi via via al resto.

Al momento dobbiamo seguire alcuni criteri perché non abbiamo grande disponibilità giornaliera di dispositivi. Pertanto abbiamo iniziato da chi potrebbe essere più esposto al virus e lo abbiamo fatto andando davanti agli uffici postali dove i pensionati i stanno recando in queti giorni per il ritiro della pensione mensile”. Le mascherine, riferisce sempre il sindaco, sono state realizzate da alcune sartorie locali che le stanno producendo per metterle a disposizione dei cittadini attraverso il Comune e la distribuzione è organizzata dalla protezione civile.