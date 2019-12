Narni, GoSource bandisce la plastica e regala borracce di alluminio ai dipendenti

NARNI – Nell’ottica di ridurre l’impiego di plastica monouso, GoSource Italy srl ha consegnato a tutti i dipendenti della sede narnese una borraccia di alluminio. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione della sostenibilità per proseguire le azioni intraprese dall’azienda al fine di limitare l’uso della plastica all’interno dello stabilimento. Nel Plant di Narni, in cui si producono elettrodi in grafite per forni elettrici di acciaierie, sono già stati installati erogatori d’acqua dai quali si potranno riempire le borracce con acqua microfiltrata, sanificata e biologicamente pura.

Una tappa importante nel cammino che l’azienda porta avanti per diffondere la cultura del plastic free e, più in generale, la promozione di buone pratiche in campo ambientale in un’ottica di abbattimento della produzione di rifiuti.

Le borracce – in alluminio, molto leggere e della capacità di mezzo litro – sono state consegnate ai circa 90 dipendenti di GoSource Italy.