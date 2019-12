Narni: fumo dalla ciminiera dell’Ex Sgl Carbon. Domato l’incendio

NARNI – Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio all’interno della ex Sgl Carbon di Narni Scalo, ora Go Source. L’allarme è stato dato intorno alle 16.30 quando un fumo denso e scuro si è alzato dalla ciminiera dello stabilimento. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Amelia.

L’incendio – fa sapere il sindaco Francesco De Rebotti – è stato spento prima dell’arrivo dei vigili del fuoco dagli dal sistema antincendio e dagli operai con le pompe e in contemporanea sono stati fermati gli impianti.

L’incendio dovrebbe aver interessato il tratto tra il filtro e la ciminiera. “La situazione è sotto controllo e la temperatura è tornata alla normalità. Resto in attesa di Arpa” ha scritto De Rebotti sul suo profilo social.

Dura la reazione di Luca Tramini Capogruppo M5S Narni:

”Adesso è il momento di risposte – dice – Dopo gli accadimenti di questo pomeriggio che hanno allarmato la popolazione narnese, vista la copiosa nube di fumo nero e denso che fuoriusciva dalla ciminiera della GoSource, e fortunatamente non ha causato conseguenze per gli operai, ora l’azienda deve dare dei chiarimenti.

Quali sono state le cause dell’incendio? Adesso è inevitabile pretendere delle spiegazioni, domandarsi il perchè, visto anche che nei nuovi impianti di Narni2, a memoria d’uomo, tali eventi non si erano mai registrati o almeno non negli ultimi anni.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il tutto sia scaturito nell’area dei filtri, se tutto ciò fosse confermato quale sarebbe l’origine? Scarsa manutenzione degli stessi? Necessità di nuovi filtri? Scarsi investimenti? I sistemi automatici e manuali di emergenza hanno funzionato correttamente? Anche perchè si era parlato di investimenti importanti spalmanti in 3 anni e poi sembra posticipati a 5 sono arrivati? Sono stati aggiornati e migliorati i sistemi di sicurezza per gli operai e per la cittadinanza?

Soprattutto quali conseguenze ci potrebbero essere per la popolazione? Già sono stati richiesti già richiesto gli esiti dei rilevamenti all’Arpa e attenderemo la relazioni ed i successivi campionamenti che verranno fatti nei prossimi giorni.

Tanti, troppi punti interrogativi – conclude Tramini – ma un’unica certezza ovvero che le ciminiere non prendono fuoco da sole, non è che una mattina si svegliano e decidono di andare a fuoco”.