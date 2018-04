Narni, famiglia in canoa in difficoltà: trovata e portata in salvo dai vigili del fuoco

NARNI – I vigili del fuoco di Terni hanno soccorso e salvato una famiglia (madre, padre e tre figli) che, approfittando della bella giornata, si erano concessi un’escursione in canoa lungo il Nera.

Della famiglia non si avevano notizie da un paio di ore per questo sono intervenuti i vigili del fuoco, la squadra rafting ed è stato allertato l’elicottero. Sul posto anche i carabinieri di Narni. Le ricerche si sono concentrate poco dopo l’abitato di Stifone.

I cinque sono stati ritrovati in un tratto della zona industriale di Nera Montoro. Madre, padre e figli, andati in difficoltà forse a causa della forte corrente, sono stati trovati in buone condizioni ma stanchi e provati per la fatica.