Narni: due canoisti in difficoltà tratti in salvo dai vigili del fuoco

NARNI – Due canoisti in difficoltà sul fiume Nera sono stati tratti in salvo oggi pomeriggio dai vigili del fuoco dopo le dopo le Mole di Narni.

Uno dei due, nella discesa del fiume, ha sbagliato strada e si è trovato in una zona con forte corrente. In suo aiuto sono sopraggiunti altri due canoisti, uno dei quali non è riuscito a risalire la corrente mentre l’altro si è messo in salvo da solo.

I due canoisti in difficoltà sono rimasti aggrappati a rami sporgenti dalla riva fino all’arrivo dei vigili del fuoco che sono intervenuti con gommoni da rafting portandoli in salvo.