Narni, il consiglio comunale in pressing sulla Regione per l’amianto

NARNI – Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sulla questione amianto. Nel documento votato dall’assemblea elettiva di Palazzo del Podestà si sottolinea “il ritardo nel riconoscimento dei benefici dell’esposizione all’amianto dei lavoratori del territorio su cui la commissione regionale aveva predisposto un iter che doveva concludersi in tempi rapidi ma che non ha trovato riscontro nell’attivazione della normativa nazionale”.

Il Consiglio chiede quindi al Consiglio regionale di “attivarsi da subito affinché i percorsi istituzionalmente già previsti siano ripresi al più presto” e fa appello alle forze politiche regionali “impegnate – si legge nell’ordine del giorno – nella definizione degli obiettivi per la nuova legislatura per attivarsi e portare a temine questo importante riconoscimento alle aziende del territorio. Medesimo appello è rivolto anche ai sindacati e alle aziende per “sostenere unitariamente le relative azioni istituzionali”.