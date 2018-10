Narni, coltivatore di marijuana: trovato con un chilo e mezzo di droga

NARNI – Aveva messo in piedi una serra casalinga di marijuana. Per questo un 20enne di Capitone di Narni trovato con un chilo e mezzo fra marijuana ed hashish frutto di quella serra è stato arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della Stazione di Narni Scalo sono riusciti ad individuare e sorprendere il giovane che era contemporaneamente spacciatore e produttore di droga. In casa del ragazzo, incensurato di origine boliviana, i militari hanno trovato complessivamente quasi un chilo e mezzo di marijuana ed un panetto di una ventina di grammi di hashish.

La sostanza stupefacente sequestrata era stata prodotta in proprio dal giovane direttamente a casa. Infatti nell’appartamento i carabinieri hanno trovato una piccola ma funzionale serra completa di lampade UVA, di essiccatore ed anche di un trita erba di tipo industriale. C’era anche tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi e la droga, conservata in barattoli in vetro, era pronta per lo spaccio. Sono stati sequestrati anche più di 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio del 20enne.

Il giovane “coltivatore/venditore” è stato quindi arrestato per produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ed associato al carcere di Sabbione.