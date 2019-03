Narni, arrestato spacciatore 26enne: riforniva i giovani del centro

NARNI – I carabinieri della Stazione di Narni hanno dato un nome ed un volto ad un 26enne che riforniva i giovani consumatori del centro storico. I militari hanno fermato il ragazzo, originario di Milano ma di fatto domiciliato a Narni, mentre camminava per le strade del centro. Durante il controllo, nonostante l’iniziale sforzo di ostentare tranquillità sapendo di non avere nulla addosso in quel momento, ha tradito il proprio nervosismo nel momento ha intuito che i militari avrebbero esteso la verifica presso la sua abitazione. Qui i carabinieri gli hanno trovato quasi 50 grammi di marijuana suddivisi in dosi. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.