Narni: arrestati due pusher 20 enni. Avevano hashish, Mdma e soldi

NARNI – Due giovani, un 20enne incensurato ed un 21enne già denunciato per droga, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Narni Scalo.

I due sono incappati in un controllo. Al 20enne sono trovati con addosso una quindicina di grammi di hashish divisi in dosi. Altri 200 grammi della stessa sostanza sono trovati nella sua abitazione corredati dai “classici accessori”: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 500 euro in contanti presumibile frutto di pregressa attività di spaccio.

L’ulteriore perquisizione poi operata dai militari presso l’abitazione del 21enne ha fatto e fuori altri 300 grammi circa sempre di hashish più una decina di grammi di Mdma, nonché un altro bilancino di precisione, ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.000 euro in banconote di piccolo taglio.

I due giovani, sono stati arrestati, e posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa della direttissima.