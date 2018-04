Movimento 5 Stelle, è ufficiale: Thomas De Luca candidato sindaco

TERNI – E’ Thomas De Luca il candidato a sindaco per il Movimento Cinque Stelle. Dopo i rumors delle scorse settimane ecco dunque l’ufficialità: l’annuncio è stato dato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in via Goldoni, la nuova sede elettorale dei pentastellati.

A presentarlo e Angelica Trenta, che a sua volta è stata candidata a sindaco nella passata tornata elettorale. Presenti anche i parlamentari Stefano Lucidi e Tiziana Ciprini, il consigliere regionale Andrea Liberati e gli altri ex consiglieri consiglieri comunali.

“Noi abbiamo tre priorità – ha detto Thomas De Luca – nessuno si deve più ammalare per il fatto di abitare in questa città; ogni euro speso dall’amministrazione sia finalizzato alla creazione di posti di lavoro; ogni criticità che riguarda le persone trovi risposta nel Comune. Salute, lavoro e giustizia sociale. Siamo a un passo dal futuro, finalmente potremo porre in essere quelle azioni di governo che i cittadini ternani stanno aspettando da oltre vent’anni. Siamo pronti a governare questa città: io da candidato sindaco con una lista di persone competenti e determinate e con una squadra di governo che presenteremo prima del voto”. Rispondendo ai giornalisti a margine della conferenza stampa rispetto al tema del commissariamento del Comune di Terni, Thomas De Luca ha detto che “Non possiamo prescindere da una collaborazione e da un rapporto stretto con l’organo straordinario di liquidazione. Oggi più che mai c’è bisogno di politica che sappia difendere e portare avanti le istanze della città senza cedere a tagli lineari e ad azioni che potrebbero essere traumatiche, volte al risanamento dell’ente”.

De Luca ha parlato anche di cultura, turismo e università. “Per noi – ha detto – la cultura e il turismo saranno degli asset strategici. Intendiamo porre in essere delle azioni puntuali per poter riuscire a trasformare questi settori come strategici. Per quanto riguarda l’università, la riteniamo fondamentale per lo sviluppo del nostro programma per lo sviluppo economico. Vogliamo che a Terni si insedino le facoltà di chimica e di ingegneria informatica. Lo faremo con Perugia se sarà possibile, lo faremo con altri, se necessario, attraverso lo strumento della federazione di atenei”.

“E’ fondamentale per noi – ha aggiunto De Luca – anche nell’ambito della possibilità fattiva di realizzare il programma, un riequilibrio territoriale, non solo in ambito provinciale, ma anche comunale, nei confronti di una Regione troppo spesso disattenta, ha fatto di Terni una colonia. Abbiamo presentato un elenco chiaro alla presidente Catiuscia Marini per poter riequilibrare il nostro territorio”.

Su Ast, De Luca ha detto che “l’acciaio è strategico per questa città e per questo Paese. Abbiamo una filiera politica che parte dal Comune e arriva fino in Europa, con cui intendiamo portare avanti queste istanze.Servono riforme strutturali nell’ambito della sostenibilità, che sono imprescindibili per poter immaginare il futuro dell’acciaio ancora per il prossimo secolo”.

Sollecitato sulla cooperazione, De Luca ha detto di ritenerla una risorsa imprescindibile del nostro territorio. Quella che è stata la dialettica degli scorsi anni, è stata la nostra lotta durissima nei confronti del sistema Terni che continueremo a portare avanti, ma sicuramente non c’entra nulla con la realtà del cooperativismo come una risorsa del nostro territorio”.