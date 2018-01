Movimento 5 Stelle: domani e mercoledì le votazioni per la scelta dei candidati

“Martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio dalle 10 alle 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle”. L’annuncio è arrivato oggi sul sito M5S che avverte che “nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l’effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. In ogni caso si suggerisce di non aspettare all’ultimo per votare”.

Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato.

I referenti per la campagna elettorale in Umbria, Andrea Liberati e Laura Agea, tengono a precisare che “ancora una volta alcune testate giornalistiche segnalano presunti ‘candidati’ del M5S: si tratta eventualmente soltanto di aspiranti a cariche elettive. Non fanno minimamente fede annunci e dichiarazioni varie -social e no- prodotte dai tanti che abbiano inteso presentarsi. Al riguardo, candidati, attivisti e portavoce assumeranno, come sempre, un contegno coerente con i principi del MoVimento 5 Stelle, evitando cordate o atteggiamenti divisivi”.