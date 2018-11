Movida e divertimento sano, iniziative del comitato per l’ordine pubblico

TERNI – La movida notturna è stata al centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Paolo De Biagi.

Il prefetto, dopo aver sottolineato che la “movida” non costituisce un fenomeno negativo in sé ma che deve essere governata e controllata per evitarne gli eccessi, ha evidenziato come le forze di polizia abbiano già posto in essere un’azione di contrasto incisiva e tempestiva che, il più delle volte, ha consentito di individuare e fermare soggetti responsabili di danneggiamenti e risse, nonché persone dedite allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco di Terni e i rappresentanti della camera di commercio e delle associazioni di categoria dei commercianti ed esercenti pubblici, sono state esaminate le ulteriori possibili misure da attivare per migliorare il decoro e la vivibilità della zona.

Le associazioni di categoria hanno assicurato il proprio impegno a sensibilizzare i gestori dei locali pubblici che insistono nell’area della “movida” affinché adottino ogni accorgimento e comportamento utile a favorire la corretta fruizione degli spazi e dei locali nonché il sano divertimento ed evitare il verificarsi di turbative nei confronti dei residenti e danni al patrimonio pubblico e al decoro della città.

Le forze di polizia, insieme alla polizia municipale, continueranno ad assicurare la vigilanza e il controllo dell’area in orario serale e notturno secondo la pianificazione che sarà settimanalmente disposta in sede di tavolo tecnico coordinato dal Questore.

In seno al Comitato si è inoltre concordato di operare congiuntamente per diffondere la cultura della legalità tra i giovani e promuovere il divertimento sano e corretto attraverso iniziative educative nelle scuole.

Il Comune di Terni ha assicurato il massimo impegno e disponibilità alla collaborazione e all’attuazione delle indicazioni emerse dal Comitato che continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione.