Movida a Terni, più controlli nel week-end e diversa fruizione degli spazi antistanti i locali

TERNI – Si è svolto, nella mattinata odierna, convocato dal Prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, in modalità call conference, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per una disamina congiunta di talune problematiche occorse in occasione della riapertura degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande nei centri cittadini della provincia, legate non solo ad episodi di diffusi assembramenti serali ma anche a forme di inciviltà e violenza ad opera dei giovani animanti la c.d. movida.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato il presidente della Provincia, i sindaci dei Comuni di Terni, Orvieto, Narni e Amelia, e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, è stata valutata la necessità di intensificare i dispositivi di controllo volti ad evitare, anche in chiave preventiva, il perpetrarsi di illeciti e di comportamenti non corrispondenti alle prescrizioni governative in tema di distanziamento sociale, in specie durante il prossimo fine settimana che, a ridosso delle festività del 2 giugno, lascia presagire scenari simili rispetto a quelli del weekend appena concluso.

Nell’ottica di coniugare l’indifferibile ripresa delle attività economiche con il necessario rispetto delle misure anti Covid, è stata condivisa l’opportunità di stabilire talune linee comuni ai vari ambiti comunali della provincia, attraverso una mirata responsabilizzazione della cittadinanza e dei gestori gli esercizi commerciali e l’individuazione di modalità di fruizione degli spazi antistanti i locali tali da garantire un adeguato distanziamento interpersonale.

I partecipanti, infine, hanno auspicato una collaborazione sinergica affinché ciascuno, per la parte di propria competenza, concorra ad avviare ogni utile azione finalizzata ad assicurare, in una cornice di legalità, un giusto equilibrio tra sicurezza e divertimento.