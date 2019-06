MotoGp: storico trionfo del ternano Danilo Petrucci al Mugello

TERNI – Danilo Petrucci vince il moto Gp. Il pilota ternano con il numero 9 in sella alla Ducati trionfa al Mugello al termine di un memorabile gran premio e ottiene così il 1° successo in carriera mettendosi alle spalle Marc Márquez e Andrea Dovizioso. Dopo 122 gare disputate nella classe regina e una lunghissima gavetta, Petrucci corona il sogno di una vita. Erano 62 anni che un pilota ternano non vinceva nella classe regina del moto mondiale. L’ultimo successo infatti risale al 1 settembre 1957 quanto Libero Liberati vinse il mondiale.

Sul podio sono lacrime di gioia quelle di Danilo Petrucci che microfoni di Tv8 commenta così la vittoria: ” Incredibile, è accaduto nel miglior posto del mondo davanti ai tifosi della mia città. Gara fantastica, non riesco a descrivere le sensazioni che provo: ringrazio la mia famiglia, gli amici, chi lavora in Ducati e Andrea Dovizioso. Parecchi si erano chieste come mai la Ducati mi avesse scelto, oggi lo avete visto”.