Morto Sergio Zavoli, era stato presidente del Centro Multimediale di Terni

Less than a minute

6 Less than a minute

TERNI – Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la morte di Sergio Zavoli.

Nato a Ravenna nel 1923, era entrato alla Rai nel 1947 come giornalista radiofonico. Tra i primi grandi successi ci fu senza dubbio la trasmissione Processo alla tappa, sul Giro d’Italia. Il passaggio alla tv nel 1968: Zavoli ideò trasmissioni di grande successo come TV7, AZ, Controcampo. Dal 1976 all’80 è stato direttore del Gr1, dall’80 all’86 presidente della Rai.

Zavoli è stato anche direttore del Mattino di Napoli (1993-94) e ha firmato come opinionista per varie riviste come Oggi, Epoca, Jesus.

Senatore dal 2001 al 2018, nel 2009 è stato eletto presidente della commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai.

A Terni Zavoli era molto legato per aver ricoperto per 11 anni, dal 1996 al 2007, il ruolo di presidente del Centromultimediale mentre a Perugia è stato fra gli ispiratori e gestori della scuola di giornalismo radiotelevisivo.

foto di Presidenza della Repubblica, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9527157