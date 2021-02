Morto Francesco Innamorati per lungo tempo presidente dell’Anpi Umbria. Il cordoglio delle istituzioni

E’ scomparso Francesco Innamorati, partigiano e per lungo tempo presidente dell’Anpi dell’Umbria. Lo ha reso noto la stessa associazione.



Innamorati è stato definito mente lucida e aperta che “ha impersonato sino alla fine, con la tenacia che lo contraddistingueva, quei valori di libertà, di giustizia, di solidarietà e di pace che lo avevano spinto giovanissimo a partecipare alla lotta di resistenza e alla liberazione, primo fra tutti”. E’ considerato “memoria storica della resistenza umbra, sempre pronto a divulgarne i valori, ma anche partecipe attivo in ogni fase della vita politica, sempre pronto a dare il suo contributo vivo e profondo alla costruzione di una sinistra unita che, proprio in nome dei valori e dell’esperienza partigiana, fosse l’artefice di una società più giusta, più umana e socialista”

La presidente Tesei ne ricorda il “costante l’impegno politico e sociale che tra l’altro lo ha portato a far parte del primo consiglio comunale perugino del dopoguerra, ad essere eletto nella prima legislatura regionale contribuendo anche alla stesura dello Statuto della Regione Umbria, nonché a ricoprire il ruolo presidente dell’Anpi. A nome mio e dell’intera Regione il più sincero cordoglio”.

“La scomparsa di Francesco Innamorati lascia un grande vuoto nella comunità umbra”. Lo afferma – in una nota dell’ente, il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta.”Stimatissimo avvocato, è stato – prosegue – uno dei simboli della resistenza al nazi-fascismo militando nelle fila dei partigiani con i quali si distinse in azioni in Umbria e in Emilia Romagna.

“Con lui se ne va, man mano, la generazione che ha permesso all’Italia di abbracciare i valori della democrazia passando a noi il testimone affinché le nuove generazioni, alle quali Innamorati mai si stancò di trasferire esperienze e valori, non cadano nella trappola dell’autoritarismo”. Così Luciano Bacchetta.



“In qualità di presidente della Provincia di Perugia e di sindaco di Città di Castello – ricorda – ho avuto in più occasioni la possibilità di promuovere iniziative che lui, in qualità di presidente dell’Anpi, ha infaticabilmente promosso”.



“A noi – prosegue Bacchetta – quindi il compito di onorare la Sua memoria come simbolo di amore per l’Italia libera e democratica e di non permettere alla democrazia di esercitare il suo ruolo di tolleranza e civile coesistenza. Alla famiglia giungano le più sincere e sentite condoglianze”

“Con la morte di Francesco Innamorati perdiamo una mente storica, lucida ed importante del regionalismo italiano. La sua impronta nel primo Statuto della Regione Umbria rimarrà indelebile nel tempo”. Il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta, esprime così il suo cordoglio ricordandolo come “uno dei più importanti padri fondatori della Regione Umbria” e “protagonista assoluto all’interno del primo Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in qualità di vice presidente”.



Lo scorso 20 luglio, nella nella sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia in occasione della cerimonia per il cinquantesimo anniversario dell’istituzione della Regione, Innamorati tenne un intervento dal quale “traspariva una passione autentica e viva per un’attività amministrativa lungimirante – osserva Squarta – che ha saputo guardare al futuro e al bene comune”