Morte di Paolo Rossi, l’Umbria piange il campione del mondo

“Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”: è l’addio a Paolo Rossi postato su Facebook dalla moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. Parole seguite da un cuore, con sotto una foto del marito e delle loro due figlie.

Tutti di spalle. Paolo Rossi è morto questa notte all’età di 64 anni. Nato a Prato nel 1956 era stato protagonista indimenticabile dei Mondiali del 1982 in Spagna quando con la Nazionale conquistò il titolo di campioni del mondo e si laureò capocannoniere. Aveva tra l’altro militato nel Perugia nella stagione 1979-1980.

All’Umbria era legato con il cuore. Aveva sposato la giornalista perugina Federica Cappelletti. Oltre a lei lascia tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.

“La scomparsa di Paolo Rossi è una triste notizie per il mondo dello sport e per l’Umbria – È il commento dell’assessore regionale allo sport e alla cultura, Paola Agabiti – Con le sue gesta, in nazionale così come con la maglia del Perugia, Rossi ha scritto pagine indimenticabili. Momenti che resteranno per sempre nella memoria collettiva di una nazione alla quale ha regalato gioia e successi. Alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sincere condoglianze” conclude l’assessore.

“Che triste notizia nel cuore della notte: Paolo Rossi, “Pablito” ci ha lasciati. Non sta a me dire chi era tutti lo sanno – è quanto scrive il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta – Ci ha fatto sognare come tifosi nelle squadre dove ha militato e poi con la maglia azzurra nella nazionale lasciando indelebile, in particolare nel “mundial” 82 in Spagna, il suo segno di campione assoluto, grande uomo, sempre con il sorriso che metteva subito a proprio agio tutti coloro che si trovavano al suo cospetto.

La “sua” Perugia, i suoi amici, la sua gente, i tifosi non lo dimenticheranno mai. Come Presidente della Provincia di Perugia ho avuto l’onore e il piacere di inaugurare la splendida mostra di ricordi e cimeli dedicata a Lui alla Rocca Paolina nella sala del Cerp nel mese di maggio 2019 una delle prime in questo ruolo istituzionale. Una mostra – continua Luciano Bacchetta – voluta fortemente dalla moglie Federica Cappelletti, giornalista assai conosciuta ed apprezzata dal comitato organizzatore che ha davvero lasciato il segno nel cuore di tutti. Anche in quell’occasione abbiamo apprezzato il suo sorriso, il garbo, a tratti la sua timidezza da gran signore del calcio nel raccontare pezzi di storia del nostro paese, dello sport, che lui assieme ad altri campioni ha consegnato ad intere generazioni di tifosi. Che triste notizia.

La provincia di Perugia e tutta la comunità territoriale fiera di poterlo annoverare fra i campioni di tutti i tempi del calcio e dello sport ne sono sicuro lo ricorderà sempre. Paolo Rossi aveva Perugia, il Perugia, l’Umbria, la sua gente i suoi tifosi nel cuore. Questo rimarrà sempre. Alla famiglia – conclude il presidente della Provincia – alla moglie Federica alla famiglia, parenti ed amici le più sentite condoglianze da parte di tutto l’ente che rappresento”.