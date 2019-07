Mortale a Montecastrilli: donate le cornee del 19enne. I due feriti restano in rianimazione

TERNI – Restano ricoverati nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, i due giovani di 20 e 25 anni sopravvissuti all’incidente verificatosi sabato mattina a Montecastrilli, dove hanno perso la vita il 31enne David Leonardi ed il 19enne romeno Catalin Lucian Iuoras.

Il 25enne è in condizioni stazionarie e ancora sedato mentre il 20enne è vigile e in via di miglioramento.

Intanto, dopo aver ricevuto il nullaosta dal magistrato, sabato sera all’ospedale di Terni si è proceduto all’espianto delle cornee di Catalin Lucian Iuoras, cui avevano dato il consenso i genitori.