Montegabbione: senza patente ruba e danneggia un’auto

MONTEGABBIONE – Un giovane di origine rumena, appena maggiorenne, è stato denunciato per furto e danneggiamento d’auto in seguito di un incidente dai carabinieri delle Stazioni di Ficulle e Montegabbione. Il veicolo, asportato ad un cittadino di Montegabbione, è stato rinvenuto in una frazione di Ficulle. La repentina attività d’indagine ha permesso di individuare il giovane reo che, una volta accompagnato presso gli uffici della locale stazione, ha confessato il fatto. Oltre a rispondere di furto e danneggiamento, il ragazzo è stato sanzionato anche per guida senza patente perché mai conseguita. L’autovettura, dopo i rilievi tecnici del caso, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.