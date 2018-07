Montefranco, è tempo di sagre: il sindaco vieta vetro e lattine

MONTEFRANCO – Scatterà il 20 luglio e durerà fino al 5 agosto il divieto di vendere bibite contenute in bottiglie di vetro e lattine in concomitanza con il periodo delle sagre. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Rachele Taccalozzi, che recepisce la circolare sicurezza del ministero dell’interno, prevedendo misure idonee in particolare in occasione delle manifestazioni “La pizza sotto lu focu” e “Il Novecento a Montefranco”. Vietato anche abbandonare su suolo pubblico bottiglie ed altri contenitori di vetro per evitare fenomeni di degrado e creare condizioni di minor sicurezza per i pedoni. Le violazioni, riferisce il sindaco, saranno perseguite con sanzioni amministrative da 80 a 500 euro.